В России вырос объем поставок вин и крепких алкогольных напитков

Дистрибьюторы и торговые сети активно компенсируют провалы в импорте алкогольных напитков в 2022 году. Об этом передает "Коммерсант".
В первые два месяца 2023 года объем поставок вин и крепких напитков вырос на 23%, превысив 79 млн литров. Это является рекордным показателем за последние пять лет.
Компании имеют возможность накапливать запасы в условиях ослабления рубля, однако годовой показатель будет зависеть от покупательной способности населения.
МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на уровне 2 млн баррелей в сутки
Рост мирового спроса на нефть в 2023 году составит 2 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства.
Орбан: Европа оплачивает украинские пенсии, здравоохранение и образование
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа тратит огромные суммы на содержание Украины, десятки миллиардов долларов, которых не хватает самой европейской экономике, и это не может продолжаться бесконечно.
Крупная бытовая техника в России подорожала на 8-10%
Ключевые причины: ослабление рубля и "значительное повышение цен на исходные материалы
Бригада врачей из Псковской области награждена за помощь жителям ЛНР
Было принято "сотни пациентов, десятки проведенных операций в самых непростых условиях"