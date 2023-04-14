В России вырос объем поставок вин и крепких алкогольных напитков

Дистрибьюторы и торговые сети активно компенсируют провалы в импорте алкогольных напитков в 2022 году. Об этом передает "Коммерсант".

В первые два месяца 2023 года объем поставок вин и крепких напитков вырос на 23%, превысив 79 млн литров. Это является рекордным показателем за последние пять лет.

Компании имеют возможность накапливать запасы в условиях ослабления рубля, однако годовой показатель будет зависеть от покупательной способности населения.