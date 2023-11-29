Гуф пожаловался на бывшую жену за слишком большие алименты

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, выразил недовольство по поводу требований своей бывшей супруги Юлии Королевой о высоких алиментах. Он объявил о намерении решать этот вопрос через суд, утверждая, что сумма, которую она запрашивает, слишком велика для его возможностей.
Гуф также признал, что их брак с Королевой был неудачным, и они не смогли сохранить дружеские отношения даже ради общего ребенка. Тем не менее он подчеркнул, что продолжает любить свою дочь Тину от Юлии и обещал оказывать ей поддержку.
В июне Юлия Королева подала на развод, сославшись на переписку Гуфа с его бывшей женой, что вызвало ее негодование. Она ранее просила его не раскрывать их личную переписку, но он не соблюдал эту просьбу. В конце апреля Гуф объявил о разводе со своей второй женой за день до официального заявления.
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