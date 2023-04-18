Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Карабахском регионе, должны либо принять азербайджанское гражданство, либо искать себе другое место для проживания. Об этом он сообщил в интервью телевидению в Сальянском районе.
Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мир в Карабхском регионе возможен, если Армения будет признана в границах, которые армяне получили в 1991 года, то есть без Карабаха.
В Европарламенте обвинили Польшу, Венгрию и Словакию в поддержке России
Польша, Словакия и Венгрия запретили ввоз зерна из Украины
Daily Mail рассказала об «ужасающем» предупреждении Путина Западу
Ситуация вокруг Украины обостряется
Традиционное шествие "Бессмертный полк" в этом году не состоится в России
Причина тому - частые угрозы со стороны недругов
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.