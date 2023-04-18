Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Карабахском регионе, должны либо принять азербайджанское гражданство, либо искать себе другое место для проживания. Об этом он сообщил в интервью телевидению в Сальянском районе.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мир в Карабхском регионе возможен, если Армения будет признана в границах, которые армяне получили в 1991 года, то есть без Карабаха.