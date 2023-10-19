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Альфа-банк опроверг информацию о взломе и утечке данных клиентов
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  • Опубликована сегодня в 13:36

Альфа-банк опроверг информацию о взломе и утечке данных клиентов

Альфа-банк опроверг информацию о взломе и утечке данных клиентов, которую распространил Telegram-канал Marketoverview, утверждая, что сообщение о взломе базы банка является фейком.

Банк утверждает, что личные данные клиентов остаются в безопасности, и что материалы, опубликованные в сообщении, представляют собой скомпилированные случайные номера.

Альфа-банк также отмечает, что подобные утверждения о "взломах" баз данных стали распространенной практикой в России.

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