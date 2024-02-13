Военный аналитик и ветеран боевых действий, полковник запаса Геннадий Алехин, отметил, что для российских войск нет необходимости в прямом штурме Харькова.

Он считает, что предпочтительнее использовать фланговые удары, обходя город. По словам Алехина, контроль над Харьковом имел бы большую стратегическую значимость, так как это позволило бы обеспечить безопасность Белгородской области, которая постоянно подвергается обстрелам ВСУ.

Полковник подчеркнул, что харьковская ситуация сильно отличается от ситуации в других городах, таких как Авдеевка и Бахмут. В его мнении, прямой штурм Харькова приведет к большим потерям. Вместо этого, Алехин предлагает использовать другую тактику — окружить город.

Ветеран не исключает возможности того, что противник может самостоятельно покинуть Харьков, так как российские военные силы смогут заставить его сделать это.