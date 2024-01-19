Выступает артистка и сейчас, но крайне редко. За ее выступление придется хорошо раскошелиться. Как рассказал Prozvezd ее концертный директор Валерий Васильев, выступление Аллегровой на частных вечеринках обойдется порядка 10 млн рублей.
Представитель Ирины Аллегровой отметил, что к предложениям артистка относится очень тщательно. Это связано и с высоким гонораром, так как не каждому его осилить.
- Не каждый заказчик готов осилить такую сумму, которую просит Ирина. Если бы она была готова выступать миллионов за пять, от предложений у нее не было бы отбоя. Но она сознательно лишает себя заработка. Имеет на это полное право - на комфортную жизнь она уже себе, видимо, заработала, - предположил Валерий Васильев.
Песни Аллегровой в девяностых звучали практически везде. Да и сейчас у многих на слуху как имя народной артистки, так и цитаты из ее песен. Например, таких как «Императрица», «Младший лейтенант», «С днем рождения» и др.
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