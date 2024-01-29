Стало известно, как алкоголь действует на организм перед сном

Специалисты из Лаборатории исследования сна больницы EP Bradley представили результаты своего исследования в журнале Sleep, указывающие на негативное воздействие алкоголя на сон. Исследователи выявили, что быстрый сон, занимающий примерно 20% ночного сна и играющий важную роль в остроте ума и памяти, страдает при употреблении алкоголя перед сном.

Эксперимент проводился на 30 добровольцах в возрасте, которые провели три ночи в контролируемых лабораторных условиях. Участников разделили на две группы, одной из которых предоставлялся напиток с алкоголем за час до сна. Оказалось, что уже один алкогольный напиток приводит к увеличению продолжительности медленной фазы сна на протяжении всех трех ночей и уменьшению длительности быстрого сна.

Несмотря на то что ученые отметили, что участники могли засыпать быстрее после употребления алкоголя, качество их сна страдало из-за сокращения времени быстрого сна. Эти результаты подчеркивают важность избегания употребления алкоголя перед сном для поддержания здорового и качественного сна.

Ранее исследователи также рассмотрели влияние разгрузочных дней на настроение и пищеварение.