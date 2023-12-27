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Врач Кондрахин: новогоднюю ночь не стоит начинать с алкоголя
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  • Опубликована сегодня в 20:45

Врач Кондрахин: новогоднюю ночь не стоит начинать с алкоголя

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рекомендует начать Новогоднюю ночь с перекуса перед употреблением алкоголя. Он объясняет, что алкоголь стимулирует аппетит и повышает уровень инсулина, поэтому употребление еды перед алкоголем помогает предотвратить негативные последствия. Врач также советует употреблять воду во время застолья, поскольку она помогает вымывать шлаки из организма и уравновешивает баланс.

Другой врач-диетолог, Анжелика Дюваль, предлагает делать перерывы между приемом алкоголя, особенно в начале празднования, чтобы избежать пьянства в новогоднюю ночь.

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