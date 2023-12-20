Диетолог Чижикова рассказала, почему не стоит смешивать алкоголь и красную икру

Диетолог и врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова предупредила о потенциально вредных сочетаниях продуктов на новогоднем столе. Врач отметила, что хотя в науке нет жестких ограничений по сочетанию продуктов, некоторые комбинации могут быть менее предпочтительными для здоровья.
Особое внимание уделила избыточному потреблению калорийной и жирной пищи, такой как красная икра, в сочетании с алкоголем, предупреждая о возможных негативных последствиях, таких как набор лишнего веса и обострение хронических заболеваний.
Чижикова также рекомендовала избегать смешивания разных видов алкоголя и соблюдать умеренность в употреблении продуктов, чтобы предотвратить проблемы с пищеварением и обеспечить заботу о здоровье пищеварительной системы.
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