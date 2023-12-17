Доктор медицинских наук Филипп Копылов предупреждает о связи алкоголя с новогодними инфарктами

Во время активного отдыха в праздничный период употребление алкоголя может вызвать нарушения сердечного ритма, известные как "праздничный синдром". Этот синдром сопровождается учащенным сердцебиением и может привести к серьезным последствиям, включая инфаркт и даже смертельный исход. Даже здоровые люди могут подвергнуться риску из-за чрезмерного потребления алкоголя.

Копылов подчеркивает важность распознавания признаков проблемы, таких как учащенные сердечные сокращения, одышка, слабость и боль в груди. В случае возникновения подобных симптомов необходимо сразу вызвать скорую медицинскую помощь. Врач рекомендует ограничить количество алкоголя на новогоднем столе, чтобы предотвратить возможные сердечные проблемы, сообщает МедиаПоток.