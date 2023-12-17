Доктор медицинских наук Филипп Копылов предупреждает о связи алкоголя с новогодними инфарктами

Во время активного отдыха в праздничный период употребление алкоголя может вызвать нарушения сердечного ритма, известные как "праздничный синдром". Этот синдром сопровождается учащенным сердцебиением и может привести к серьезным последствиям, включая инфаркт и даже смертельный исход. Даже здоровые люди могут подвергнуться риску из-за чрезмерного потребления алкоголя.
Копылов подчеркивает важность распознавания признаков проблемы, таких как учащенные сердечные сокращения, одышка, слабость и боль в груди. В случае возникновения подобных симптомов необходимо сразу вызвать скорую медицинскую помощь. Врач рекомендует ограничить количество алкоголя на новогоднем столе, чтобы предотвратить возможные сердечные проблемы, сообщает МедиаПоток.
Ученые подтверждают пользу дополнительного сна в выходные
Дополнительный сон в выходные дни, согласно исследованию Китайского Нанкинского медицинского университета, действительно приносит заметную пользу здоровью.
В Канаде применили инновационный метод для передвижения исторического здания
В провинции Новая Шотландия в Канаде успешно передвинули отель, возведенный более 200 лет назад, весом 220 тонн, применяя необычный метод - специальное мыло. Городские власти решили переместить историческое здание, ранее располагавшееся в центре города, и для этого инженеры компании S Rushton Construction & House Moving Expert воспользовались мыльным веществом, покрыв здание и создав скользкую поверхность.
Ученые выяснили, что способствует развитию астмы
Европейские и канадские исследователи выявили, что разнообразие 19 семейств вирусов-бактериофагов, присутствующих в кишечнике детей, существенно влияет на вероятность развития астмы.
Сообщается о всплеске отзывов научных статей в 2023 году
Анализ, опубликованный в Nature, раскрывает тревожную динамику - более 10 тысяч научных статей были отозваны из журналов за 2023 год. Этот рост вызывает беспокойство, учитывая, что публикации считаются ключевым показателем успеха ученого.