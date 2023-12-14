Минпромторг: мороженое с алкоголем приравняют к другим видам спиртного

Министерство промышленности и торговли России планирует приравнять алкогольное мороженое к другим видам алкогольной продукции. Решение было подтверждено заместителем руководителя ведомства Виктором Евтуховым в ответе депутату Государственной Думы Султану Хамзаеву. Минпромторг согласовал предложение о внесении изменений в действующее распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2020 года, сообщает РИА Новости.

Эти изменения распространятся на алкогольное мороженое, которое будет попадать под обязательные требования, установленные Федеральным законом №171. Депутат Хамзаев уточнил, что речь идет о различных видах замороженных продуктов, включая мороженое, десерты, фруктовые и ягодные миксы с содержанием этилового спирта более 0,5%.

Депутат подчеркнул важность этого шага, особенно в преддверии новогодних праздников, когда десерты становятся популярным украшением праздничных столов. Он подчеркнул необходимость обеспечения безопасности для граждан и строгое соблюдение правил регулирования содержания этилового спирта в алкогольных десертах при их продаже.