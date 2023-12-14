Основным риском является фетальный алкогольный синдром (ФАС), который приводит к аномалиям в развитии лица, низкому весу и росту при рождении, а также к проблемам с вниманием, гиперактивности и координации.
Ученые обнаружили, что воздержание от алкоголя медленно возвращает сперму в нормальное состояние, и рекомендуют будущим отцам воздерживаться от алкоголя по крайней мере за три месяца до зачатия.
Это информация, которую пары, планирующие беременность, должны учитывать, чтобы предотвратить возможные врожденные дефекты. Ученые продолжат изучать последствия употребления алкоголя отцом с целью предоставить более точные рекомендации для будущих родителей, сообщает Involta.
Франция уверена, что поездка Зеленского в США обернулась катастрофой для Украины
Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты».
Западные СМИ встревожены решением Путина усилить ВМФ России
В распоряжение военных сил поступили смертоносные атомные подлодки.
Обмороки и необоснованная потеря веса могут служить тревожными сигналами рака легких у некурящих
Доктор Хорхе Гомес из больницы Маунт-Синай подчеркивает, что у людей без никотиновой зависимости рак легких развивается чаще, чем многие думают. Эксперты из Cancer Research UK указывают, что на изменение формы ногтей, рвоту, сбивчивость сознания и проблемы со зрением также следует обратить внимание.
Врач рекомендует оставлять дома детей с симптомами гриппа
Врач Лидия Ильенко, декан педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета, предостерегает родителей заболевших гриппом детей и предлагает несколько правил для их быстрого выздоровления. Она подчеркивает важность оставлять детей дома для предотвращения ухудшения их состояния.