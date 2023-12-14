Употребление алкоголя отцом за три месяца до зачатия может негативно влиять на развитие плода

Основным риском является фетальный алкогольный синдром (ФАС), который приводит к аномалиям в развитии лица, низкому весу и росту при рождении, а также к проблемам с вниманием, гиперактивности и координации.

Ученые обнаружили, что воздержание от алкоголя медленно возвращает сперму в нормальное состояние, и рекомендуют будущим отцам воздерживаться от алкоголя по крайней мере за три месяца до зачатия.

Это информация, которую пары, планирующие беременность, должны учитывать, чтобы предотвратить возможные врожденные дефекты. Ученые продолжат изучать последствия употребления алкоголя отцом с целью предоставить более точные рекомендации для будущих родителей, сообщает Involta.