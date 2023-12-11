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Названы сорта алкоголя, не приводящие к сильному похмелью
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  • Опубликована сегодня в 16:05

Названы сорта алкоголя, не приводящие к сильному похмелью

По словам преподавателя факультета психологии здоровья из Университета Бирмингема Салли Адамс, напитки с низким содержанием конгенеров, особых веществ, имеют меньшую вероятность вызвать сильное похмелье.

Адамс пояснила, что различные напитки содержат разное количество конгенеров, которые добавляются в процессе брожения для улучшения вкуса, аромата и цвета. Исследования показывают, что напитки с высоким содержанием конгенеров, такие как красное вино, могут вызывать более сильное похмелье по сравнению с джином, пивом и водкой, в которых эти вещества содержатся в меньших количествах.

Научные исследования, проведенные университетом Брауна в Массачусетсе, направлены на подтверждение этой теории. Три группы участников выпивали колу без кофеина, водку или бурбон соответственно, затем оценивали степень постинтоксикационного состояния. У тех, кто употреблял бурбон с высоким содержанием конгенеров, самочувствие было хуже.

Гистамин, содержащийся в сыре, мясе, рыбе, квашеной капусте и красном вине, также может усугубить похмелье. Непереносимость гистамина связана с недостатком фермента, называемого диаминоксидазой, поэтому употребление красного вина может вызывать головную боль и расстройства кишечника у некоторых людей.

Тем не менее, стоит отметить, что нет "безопасных" алкогольных напитков. Основным фактором появления похмельного синдрома является количество выпитого, а не тип напитка.

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