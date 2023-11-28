Онколог объяснил, как алкоголь влияет на лечение химиотерапией

Бокал вина может стать исключением во время курса химиотерапии, однако рекомендуется проконсультироваться с врачом перед этим шагом. Об этом рассказал онколог-химиотерапевт и заместитель главного врача по лечебной части клиники "Евроонко" Максим Астраханцев.

"Употребление алкоголя во время химиотерапии противопоказано. Химиотерапевтические препараты оказывают отрицательное воздействие на организм, и их сочетание с алкоголем может усугубить побочные эффекты", — подчеркнул врач.

Тем не менее, Астраханцев отмечает, что в умеренных количествах алкоголь может быть допустимым, но пациентам рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом перед тем, как прибегнуть к хотя бы одному бокалу вина.

Онколог подчеркнул, что употребление алкоголя может увеличить риск токсического воздействия химиотерапии на печень и другие органы, а также ухудшить общее состояние пациента. Кроме того, во время лечения рекомендуется воздерживаться от посещения бани или сауны, и важно избегать длительного пребывания там и перегрева.

Астраханцев предупредил, что организм более чувствителен к раздражающим факторам в период лечения, поэтому дополнительный стресс не рекомендуется.