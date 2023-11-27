На вино и шампанское акцизы вырастут втрое с 1 мая 2024 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому с мая следующего года значительно вырастут акцизные ставки на различные виды алкоголя, включая вино и шампанское. Согласно опубликованному документу, в настоящее время акциз на вино составляет 34 рубля за литр. В июле были внесены поправки, увеличившие ставку на 2024 год до 36 рублей. Новый закон изменяет эту цифру, утроив налог до 108 рублей за литр, но данное повышение вступит в силу с 1 мая, а не с 1 января.

Следующее изменение акцизов запланировано на 1 января 2025 года, когда ставка поднимется до 112 рублей, а в начале 2026 года она вырастет до 116 рублей. Также предусмотрено увеличение акцизов на винные напитки и шампанское, включая отечественные продукты. В настоящее время эти ставки составляют 45 рублей за литр, и согласно июльским поправкам, следующий год должен был принести повышение налога до 47 рублей, сообщает ТАСС.

Однако новые изменения увеличивают ставку до 141 рубля за литр в 2024 году (почти втрое), 147 рублей в 2025 году и 153 рублей в 2026 году. Важно отметить, что налог на виноматериалы остается без изменений. Акциз представляет собой косвенный налог на товары массового потребления внутри страны.