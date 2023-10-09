Росалкогольтабакконтроль: сократился выпуск алкоголя

Производство алкогольной продукции в России сократилось на 4,2% за первые 9 месяцев 2023 года, достигнув 132,1 миллиона долларов. Эти цифры были представлены Росалкогольтабакконтролем и не включают в себя производство пива и сидра. По их данным, выпуск водки уменьшился на 5,7% до 54,9 миллиона даллонов, тихих вин — на 7% до 22,2 миллиона даллонов, игристых вин — на 7,2% до 8,7 миллиона даллонов, ликерных вин — на 25% до 599 236 даллонов, коньяка — на 7,2% до 5,9 миллиона даллонов. Представитель Росалкогольтабакконтроля отмечает, что в предыдущем году объемы производства алкогольной продукции были аномально высокими, и сейчас рынок стабилизируется, возвращаясь к показателям 2021 года.

Эту тенденцию подтверждают и эксперты, опрошенные "Ведомостями". Во втором и третьем кварталах 2022 года российские производители водки и вина увеличили выпуск своей продукции, надеясь занять долю рынка, оставшуюся без зарубежных брендов, многие из которых перестали импортировать товары в Россию, как отмечает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Однако, как он говорит, уже летом поставщики наладили параллельный импорт, и дефицит иностранного алкоголя не возник. Напротив, возникло перепроизводство, которое сказалось на результате текущего года, по его мнению.

Участники рынка также указывают, что на снижение легального производства могла повлиять увеличившаяся доля контрафактной продукции. Президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев утверждает, что некоторые потребители стали покупать слабоалкогольные коктейли на медицинском спирте, которые не учитываются в статистике. Кроме того, производство легальной продукции в этой категории увеличилось на 17,2% за первые 9 месяцев до 15,6 миллиона даллонов, по данным ЕГАИС. Владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман добавляет, что повышение цен на алкоголь привело к тому, что потребители стали переключаться на более дешевые контрафактные альтернативы.

Тем не менее, IV квартал обычно является сезоном с высоким спросом на крепкий алкоголь, и его производство может увеличиться, считает Дробиз. Что касается тихих и шампанских вин, то здесь он менее уверен. По его словам, россияне привыкли употреблять зарубежные вина, даже несмотря на повышение цен на них. Кауфман также сомневается, что рост цен на такие продукты поможет российским производителям. В ответ последние объявили о скидках, чтобы реализовать складские запасы вина и освободить место для нового урожая. В первом полугодии "Фанагория" столкнулась с существенным снижением объемов разлива и продаж — по некоторым направлениям до 20%, сообщает ее представитель. Однако, как отмечает он, благодаря акциям, скидкам и снижению цен, ситуацию удалось исправить за последние три месяца.