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  • Опубликована сегодня в 10:07

Командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова пытались отравить

На заместителя главы Чечни, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова было совершено покушение. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.

По его словам, Алаудинова пытались отравить в зоне проведения спецоперации. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, передает ТАСС.

Подробности происшествия не сообщаются.

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