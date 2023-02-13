Командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова пытались отравить

На заместителя главы Чечни, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова было совершено покушение. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.
По его словам, Алаудинова пытались отравить в зоне проведения спецоперации. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, передает ТАСС.
Подробности происшествия не сообщаются.
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