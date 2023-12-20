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University of Virginia: американские врачи заявили о вреде пробуждения по будильнику
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  • Опубликована сегодня в 0:09

University of Virginia: американские врачи заявили о вреде пробуждения по будильнику

Исследование американского докторанта Ким Ёнсу из университета Вирджинии указывает на повышенный риск развития гипертонии, инсульта и инфаркта при пробуждении по сигналу будильника. Участники эксперимента, измерявшие артериальное давление после пробуждения самостоятельно и по сигналу будильника после пяти часового сна, показали, что у тех, кто просыпался по будильнику, давление повышалось резко скачками, что теоретически увеличивает риск инфаркта или инсульта.

В то время как у тех, кто просыпался самостоятельно, давление почти не повышалось. Это резкое повышение давления может привести к сужению кровеносных сосудов и увеличению нагрузки на сердце, создавая условия для развития гипертонии.

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