University of Virginia: американские врачи заявили о вреде пробуждения по будильнику

Исследование американского докторанта Ким Ёнсу из университета Вирджинии указывает на повышенный риск развития гипертонии, инсульта и инфаркта при пробуждении по сигналу будильника. Участники эксперимента, измерявшие артериальное давление после пробуждения самостоятельно и по сигналу будильника после пяти часового сна, показали, что у тех, кто просыпался по будильнику, давление повышалось резко скачками, что теоретически увеличивает риск инфаркта или инсульта.
В то время как у тех, кто просыпался самостоятельно, давление почти не повышалось. Это резкое повышение давления может привести к сужению кровеносных сосудов и увеличению нагрузки на сердце, создавая условия для развития гипертонии.
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