Willey: откладывание сигнала будильника повышает когнитивные способности

Ученые из Стокгольмского университета в Швеции провели исследование, предполагающее, что отсрочка утреннего будильника действительно может улучшить когнитивные способности. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Willey.

Многие люди не просыпаются сразу после срабатывания первого будильника; вместо этого они устанавливают второй будильник, чтобы поспать еще 10-20 минут. Исследователи стремились выяснить, проявляют ли люди, которые постоянно нажимают кнопку повтора, какие-либо особые характеристики.

В исследовании приняли участие 1732 взрослых, и были проанализированы их ежедневные привычки сна и распорядок дня. Опрос показал, что люди, которые часто откладывают будильник, как правило, наслаждаются дополнительными 22 минутами сна по утрам. Эта привычка наблюдалась в четыре раза чаще у "полуночников", чем у "ранних пташек".

Затем участникам было предложено пройти тесты, оценивающие когнитивные способности, включая задания, связанные с запоминанием слов, распознаванием слов и арифметикой. Удивительно, но те испытуемые, которые регулярно откладывали свои сигналы тревоги, продемонстрировали более высокие когнитивные способности по сравнению с теми, кто этого не делал.

Это исследование дает представление о феномене нажатия кнопки повтора, и ученые надеются, что оно послужит основой для дальнейшего изучения долгосрочных последствий такого режима сна для здоровья.