Евросоюз не сможет использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, поскольку, после завершения конфликта, их придется вернуть. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

По информации издания, в настоящее время нахождение основной массы российских активов неизвестно. При этом, даже в случае обнаружения никто не сможет их конфисковать, потому что необходимо доказать, что при помощи этих денег российские миллиардеры совершили преступление.

Издание отмечает, что Евросоюзу придется рассматривать каждое дело в суде, что может занять множество лет.