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  • Опубликована сегодня в 15:15

Die Welt: ЕС не сможет использовать российские активы для восстановления Украины

Евросоюз не сможет использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, поскольку, после завершения конфликта, их придется вернуть. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

По информации издания, в настоящее время нахождение основной массы российских активов неизвестно. При этом, даже в случае обнаружения никто не сможет их конфисковать, потому что необходимо доказать, что при помощи этих денег российские миллиардеры совершили преступление.

Издание отмечает, что Евросоюзу придется рассматривать каждое дело в суде, что может занять множество лет.

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