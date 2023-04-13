Евросоюз не сможет использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, поскольку, после завершения конфликта, их придется вернуть. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.
По информации издания, в настоящее время нахождение основной массы российских активов неизвестно. При этом, даже в случае обнаружения никто не сможет их конфисковать, потому что необходимо доказать, что при помощи этих денег российские миллиардеры совершили преступление.
Издание отмечает, что Евросоюзу придется рассматривать каждое дело в суде, что может занять множество лет.
На рассмотрение Госдумы вынесли проект заявления против притеснения русскоязычных в Прибалтике
В совет Госдумы РФ внесен проект заявления Нижней палаты парламента, который выражает протест против репрессивной политики руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных.
Байден обеспокоен фактом утечки материалов Пентагона
Однако у него нет переживаний за содержание появившейся в СМИ информации из данных утечек
Минпросвещения РФ разработало концепцию по подготовке школьников к службе в армии
Она будет реализовываться при помощи центра "Авангард"
В Госдуме принят закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним
Известны суммы нынешних денежных наказаний