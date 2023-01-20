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  • Опубликована сегодня в 7:30

"Передать российские активы Украине": в посольстве прокомментировали планы США

Планы передать российскую собственность Украине меняют представление о демократическом устройстве США. Об этом заявили дипломаты.

"Белый дом не гнушается склонять Фемиду к обслуживанию собственных узкоконъюнктурных интересов", — цитирует слова российской дипмиссии РИА "Новости".

Ранее страны "Большой семерки" анонсировали вероятность передачи российских активов для восстановления Украины. Известно, что на сегодняшний день к конкретным шагам приступила Эстония.

Мир

В Дании раскритиковали поставки современных гаубиц Caesar на Украину

Это болезненный шаг, который лишил Данию важного элемента обороны/

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Подписчики авторитетного английского издания Daily Mail назвали Зеленского "идиотом"

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Общество

России необходима своя система блокировки контента – IT-эксперт Вехов

России необходима своя система блокировки контента – IT-эксперт Вехов

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