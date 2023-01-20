Планы передать российскую собственность Украине меняют представление о демократическом устройстве США. Об этом заявили дипломаты.

"Белый дом не гнушается склонять Фемиду к обслуживанию собственных узкоконъюнктурных интересов", — цитирует слова российской дипмиссии РИА "Новости".

Ранее страны "Большой семерки" анонсировали вероятность передачи российских активов для восстановления Украины. Известно, что на сегодняшний день к конкретным шагам приступила Эстония.