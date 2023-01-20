Планы передать российскую собственность Украине меняют представление о демократическом устройстве США. Об этом заявили дипломаты.
"Белый дом не гнушается склонять Фемиду к обслуживанию собственных узкоконъюнктурных интересов", — цитирует слова российской дипмиссии РИА "Новости".
Ранее страны "Большой семерки" анонсировали вероятность передачи российских активов для восстановления Украины. Известно, что на сегодняшний день к конкретным шагам приступила Эстония.
В Дании раскритиковали поставки современных гаубиц Caesar на Украину
Это болезненный шаг, который лишил Данию важного элемента обороны/
Подписчики авторитетного английского издания Daily Mail назвали Зеленского "идиотом"
Простым англичанам не понравились слова украинского лидера о разбившемся вертолете.
России необходима своя система блокировки контента – IT-эксперт Вехов
России стоит создать свою систему блокировки контента. В этом уверен профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГУ им. Баумана Виталий Вехов.
Умер актер и режиссер Николай Досталь
Народный артист России, кинорежиссер скончался на 77-м году жизни.