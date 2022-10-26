Активист из "Молодого Петербурга" арестован на 8 суток по указке Беглова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал указание задержать активистов, критикующих его работу. Градоначальник решил жестко пресечь акции, призванные обратить внимание общественности на его политические провалы.

Жертвой недовольства Беглова стал координатор движения "Молодой Петербург" Максим Леонов. Силовики увезли его в участок, расположенный в Петроградском районе. Об инциденте сообщили в социальной сети "ВКонтакте" администраторы вышеуказанного движения.

По словам коллег активиста, полицейские не объяснили причину задержания и составили на Леонова административный протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несанкционированного публичного мероприятия).

Адвокат задержанного был намерен добиваться освобождения активиста, который провел в Александровском парке акцию под названием "Раздача пустых обещаний Беглова", однако суд вынес жесткое решение — активист получил 8 суток ареста.

Вероятно, градоначальнику не понравилась критика в свой адрес, и он решил привлечь к ответственности представителя движения, которое регулярно освещает городские события.