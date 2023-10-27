Московские аэропорты работают в нормальном режиме несмотря на первый снегопад

По данным Росавиации, аэропорты Москвы, включая Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, продолжают работать в обычном режиме, несмотря на неблагоприятные погодные условия, вызванные первым снегопадом в регионе.
Снежный покров, высотой от 2 до 6 см, образовался на различных метеостанциях в Москве. Тем не менее, ожидается, что снег скоро растает, начиная с начала следующей недели.
В Таиланде заявили о начале переговоров с ХАМАС по вопросу освобождения граждан страны
Таиланд сейчас находится в процессе ведения переговоров с представителями радикального палестинского движения ХАМАС с целью освободить таиландских граждан.
В ЕС ожидают подробностей от Орбана о встрече с Владимиром Путиным
Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность "согласования и прозрачности" со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении его диалога с Владимиром Путиным.
В Якутии Минобрнауки запретило празднование Хэллоуина в школах
Руководителям школ Якутии запрещено устраивать праздники в честь Хэллоуина в учебных заведениях.
Минпросвещения РФ назвало условия получения серебряной медали
Серебряную медаль получат выпускники при условии получения по 60 баллов за два ЕГЭ