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Московские аэропорты работают в нормальном режиме несмотря на первый снегопад
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  • Опубликована сегодня в 14:31

Московские аэропорты работают в нормальном режиме несмотря на первый снегопад

По данным Росавиации, аэропорты Москвы, включая Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, продолжают работать в обычном режиме, несмотря на неблагоприятные погодные условия, вызванные первым снегопадом в регионе.

Снежный покров, высотой от 2 до 6 см, образовался на различных метеостанциях в Москве. Тем не менее, ожидается, что снег скоро растает, начиная с начала следующей недели.

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