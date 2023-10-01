Ливни привели к задержкам и отменам рейсов в аэропортах Стамбула и ряда курортов

В аэропортах Стамбула и некоторых турецких курортов наблюдаются значительные задержки и отмены авиарейсов из-за сложных погодных условий. Ливни в Стамбуле продолжаются несколько часов, что приводит к трудностям в авиасообщении. Как сообщает РИА Новости, массовые задержки вызваны проливными дождями, которые начались в воскресенье после продолжительной засухи, приведшей к снижению уровня воды в водохранилищах города на 23%.

В ряде районов на окраинах Стамбула отмечаются подтопления, в то время как в туристическом центре ситуация остается под контролем. Синоптики предупреждают о новом ударе стихии, ожидаемом в 22:00, и предсказывают продолжение ливней в течение всей ночи.

Официальный представитель авиакомпании Turkish Airlines, Яхья Устюн, предупредил о возможных задержках и отменах рейсов, прежде всего, на внутренних направлениях между Стамбулом и городами Анталья, Эрзурум, Сивас и Кахраманмараш. Однако данные на сайтах аэропортов и авиакомпаний свидетельствуют о том, что проблемы касаются также и международных рейсов.

Рейсы в различные города, включая Тель-Авив, Лондон, Афины, Эрджан на Северном Кипре и другие, вылетают с задержкой от трех до четырех часов. Некоторые рейсы были отменены, в том числе в Бахрейн, Вену, Мюнхен, Париж, Брюссель и другие направления. Рейс во Франкфурт был перенесен на 12 часов. Несколько других авиакомпаний также испытывают небольшие задержки, например, рейс "Победы" в Москву отправился с задержкой в 42 минуты, вылетев в 19:32.