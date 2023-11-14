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Анализ возраста российского авиапарка: старение и молодость в небесах
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  • Опубликована сегодня в 11:47

Анализ возраста российского авиапарка: старение и молодость в небесах

На форуме "Транспорт России" в ходе пленарной сессии была представлена информация о среднем возрасте воздушных судов в России, который оценивается примерно в 16 лет.

Однако важно отметить, что в категории среднемагистральных самолетов этот показатель не превышает 10-12 лет.

Молодой возраст авиапарка в этом сегменте обеспечивает эффективное и надежное воздушное сообщение на наиболее востребованных маршрутах.

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