Анализ возраста российского авиапарка: старение и молодость в небесах

На форуме "Транспорт России" в ходе пленарной сессии была представлена информация о среднем возрасте воздушных судов в России, который оценивается примерно в 16 лет.

Однако важно отметить, что в категории среднемагистральных самолетов этот показатель не превышает 10-12 лет.

Молодой возраст авиапарка в этом сегменте обеспечивает эффективное и надежное воздушное сообщение на наиболее востребованных маршрутах.