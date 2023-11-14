Анализ возраста российского авиапарка: старение и молодость в небесах

На форуме "Транспорт России" в ходе пленарной сессии была представлена информация о среднем возрасте воздушных судов в России, который оценивается примерно в 16 лет.
Однако важно отметить, что в категории среднемагистральных самолетов этот показатель не превышает 10-12 лет.
Молодой возраст авиапарка в этом сегменте обеспечивает эффективное и надежное воздушное сообщение на наиболее востребованных маршрутах.
Валентина Матвиенко требует решения проблемы с нехваткой учебников в школах при российских посольствах
Министр иностранных дел РФ Михаил Галузин заверил, что вопрос будет тщательно изучен, учитывая существующие 82 школы за рубежом.
Крайне правая партия "Вокс" подает иск в Верховный суд Испании против закона об амнистии каталонских сепаратистов
В ходе этого голосования ИСРП зарегистрировала инициативу об амнистии более 300 участников каталонского сепаратистского движения.
Из-за плохой погоды ограничили движение грузовиков на трассе в Свердловской области
Движение грузового транспорта временно ограничено на участке автодороги Ивдель — граница Ханты-Мансийского автономного округа с 9-го по 142-й километр из-за неблагоприятных дорожных и погодных условий.
Главой попечительского совета фонда "История Отечества" назначили Фалькова
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин решил поручить Валерию Фалькову руководителю Министерства образования и науки РФ, руководство попечительским советом фонда "История Отечества".