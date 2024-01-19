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Петербуржец получит компенсацию за потерю кошки в самолете
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  • Опубликована сегодня в 19:36

Петербуржец получит компенсацию за потерю кошки в самолете

В городе Санкт-Петербурге мужчина, потерявший свою кошку во время авиаперевозки, успешно добился компенсации от авиакомпании. Об этом сообщает общая пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 20 декабря 2022 года, когда мужчина совершал перелет в сопровождении трех кошек, из которых две были помещены в багажный отсек.

После приземления ему было объявлено, что одну из кошек, находившихся в багажном отсеке, больше нет. Оказалось, что собака весом около десяти килограммов легко пробила переноску для питомца и расправилась с ним. Стоит отметить, что перевозка собаки осуществлялась без использования намордника, клетки и соответствующих защитных сеток.

Невский районный суд решил взыскать с авиакомпании 11,5 тысяч рублей в качестве компенсации за материальный ущерб и еще 50 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Также суд вынес решение о взыскании судебных расходов и наложил штраф на перевозчика.

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