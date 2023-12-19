В РФ изменились правила перевозки пассажиров с детьми

В России теперь у пассажиров самолетов есть возможность выбирать, с кем из сопровождающих будет находиться их ребенок во время полета. Изменения в правила перевозок авиакомпаний внесены по указанию генерального прокурора России Игоря Краснова, как сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.
В официальном заявлении отмечено, что в результате вмешательства надзорного ведомства в правила перевозок были внесены коррективы с целью защиты прав детей.
В ведомстве подчеркнули необходимость уведомления о том, с кем из сопровождающих будет путешествовать ребенок на стойках регистрации и на официальных сайтах авиакомпаний. В связи с многочисленными обращениями генеральный прокурор поручил проверить соблюдение прав пассажиров авиакомпаниями. В Генеральной прокуратуре также отметили, что перевозчики часто производят рассадку детей и их родителей в самолетах.
В конце ноября стало известно, что в Тюмени девочку-подростка не допустили к посадке на рейс авиакомпании "Победа" в Москву.
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