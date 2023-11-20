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Пассажирка родила на борту самолёта перед взлетом
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  • Опубликована сегодня в 0:02

Пассажирка родила на борту самолёта перед взлетом

Экипаж самолета принял роды на борту у пассажирки. Воздушное судно находилось на взлетно-посадочной полосе, когда у женщины начались схватки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Pegasus Airlines, который совершал рейс из Турции во Францию. В ходе подготовки к взлету одной из пассажирок, находившейся на 30-й неделе беременности, внезапно начались роды.

Бортпроводники и фельдшер, находившиеся на борту, оказали помощь роженице, помогая новорожденному появиться на свет. В течение нескольких минут после родов младенца вместе с матерью передали бригаде медиков аэропорта.

Ранее сообщалось, что американка не осознавала свою беременность и приняла схватки за симптомы аппендицита.

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