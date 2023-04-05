Aero Nomad Airlines начнет осуществлять регулярные рейсы в Москву

До конца апреля 2023 года киргизская авиакомпания Aero Nomad Airlines намерена осуществлять регулярные авиарейсы в Москву. Лайнеры будут летать из Бишкека в российский аэропорт Внуково и в обратном направлении два раза в неделю - по средам и воскресеньям. Об этом проинформировала пресс-служба ОАО "Международный аэропорт Манас", в состав которого входят все крупные воздушные гавани Киргизии.

"Отечественная авиакомпания Aero Nomad Airlines с 30 апреля 2023 года планирует запустить свой первый регулярный рейс по маршруту Бишкек - Москва - Бишкек, увеличив тем самым количество регулярных рейсов из Бишкека в Москву"

На данный момент из столицы Киргизии в Москву летают пассажирские самолеты нескольких авиакомпаний, в том числе киргизская Avia Traffic, а также российские "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и другие.