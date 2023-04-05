Aero Nomad Airlines начнет осуществлять регулярные рейсы в Москву

До конца апреля 2023 года киргизская авиакомпания Aero Nomad Airlines намерена осуществлять регулярные авиарейсы в Москву. Лайнеры будут летать из Бишкека в российский аэропорт Внуково и в обратном направлении два раза в неделю - по средам и воскресеньям. Об этом проинформировала пресс-служба ОАО "Международный аэропорт Манас", в состав которого входят все крупные воздушные гавани Киргизии.
"Отечественная авиакомпания Aero Nomad Airlines с 30 апреля 2023 года планирует запустить свой первый регулярный рейс по маршруту Бишкек - Москва - Бишкек, увеличив тем самым количество регулярных рейсов из Бишкека в Москву"
На данный момент из столицы Киргизии в Москву летают пассажирские самолеты нескольких авиакомпаний, в том числе киргизская Avia Traffic, а также российские "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и другие.
Зеленский не исключил отступления из Артемовска
Агония украинских боевиков в городу уже всем очевидна
Warner Bros. планирует снять сериал по "Гарри Поттеру"
Предположительно, сериал выйдет на площадке HBO
Быстрое отрезвление стало реальностью
Зарубежные ученые работают над созданием препарата против алкогольной интоксикации. Для этого предлагают использовать гормон FGF21, который вырабатывается в печени при поступлении в организм этанола.