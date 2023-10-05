Воздушная тревога охватывает несколько областей Украины

В ряде областей Украины объявлена тревога из-за потенциальных угроз из воздуха, как сообщает официальный источник оповещения граждан. Степень опасности поднята в областях Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской. Также сигналы тревоги были активированы в районах Донецкой народной республики, находящихся под контролем Киева, а также в Запорожской области.
Ночью среды на четверг произошли взрывы в городе Кропивницком (ранее известном как Кировоград) и в Миргороде, расположенном в Полтавской области. В дополнение к этому, поступила информация о повреждении инфраструктурного объекта в Кировоградской области.
Литовский депутат собирается пожаловаться Европарламенту из-за супа с креветками
В столовой парламента в Страсбурге ему продали суп, содержащий креветки, на которые у него аллергия.
Иран открыл новое месторождение нефти Хиркани с запасами в 27 миллионов баррелей
Иранские власти объявили о начале разработки нового нефтяного месторождения Хиркани в провинции Голестан на севере страны
Губернатор Забайкальского края вмешался, чтобы спасти кошку от нападения собак
Александр Осипов столкнулся с толпой агрессивных собак в центре Читы, чтобы защитить кошку, которую они атаковали.
На Пугачеву и Орбакайте подали в суд из-за пирса на их даче
Певице Алле Пугачевой и ее дочери Кристине Орбакайте грозит судебный процесс, связанный с пирсом на их даче.