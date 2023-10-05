Воздушная тревога охватывает несколько областей Украины

В ряде областей Украины объявлена тревога из-за потенциальных угроз из воздуха, как сообщает официальный источник оповещения граждан. Степень опасности поднята в областях Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской. Также сигналы тревоги были активированы в районах Донецкой народной республики, находящихся под контролем Киева, а также в Запорожской области.

Ночью среды на четверг произошли взрывы в городе Кропивницком (ранее известном как Кировоград) и в Миргороде, расположенном в Полтавской области. В дополнение к этому, поступила информация о повреждении инфраструктурного объекта в Кировоградской области.