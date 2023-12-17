Врач Шарипова предупреждает о вреде сухого воздуха в отопительный сезон

Врач Ильмира Шарипова предупредила о вреде сухого воздуха в отопительный сезон, особенно для здоровья детей. Оптимальная влажность в помещении должна составлять 50-60%, а температура — не более 20-22 градусов.

В отопительный сезон влажность может упасть до 40%, а температура подняться до 25-27 градусов. Это может негативно сказаться на слизистой носа, увеличивая риск простуды у детей. Шарипова рекомендует использовать увлажнитель воздуха в детской спальне, регулировать отопление, проветривать помещение и осуществлять влажную уборку для поддержания оптимальных условий, сообщает Газета.Ру.