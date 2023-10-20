Во время воздушной тревоги в Севастополе использовали аэрозольную маскировку

Аэрозольные средства для маскировки были активированы в районе Севастопольской бухты в Севастополе, как было объявлено губернатором города Михаилом Развожаевым в его Telegram-канале. Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога, и была временно приостановлена морская и наземная транспортная активность, сообщает ТАСС.
В сообщении говорится, что если вы замечаете дым в районе Севастопольской бухты, это связано с использованием военных средств для маскировки. Важно отметить, что хотя запах может быть неприятным, это абсолютно безопасное явление.
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