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Во время воздушной тревоги в Севастополе использовали аэрозольную маскировку
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  • Опубликована сегодня в 18:31

Во время воздушной тревоги в Севастополе использовали аэрозольную маскировку

Аэрозольные средства для маскировки были активированы в районе Севастопольской бухты в Севастополе, как было объявлено губернатором города Михаилом Развожаевым в его Telegram-канале. Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога, и была временно приостановлена морская и наземная транспортная активность, сообщает ТАСС.

В сообщении говорится, что если вы замечаете дым в районе Севастопольской бухты, это связано с использованием военных средств для маскировки. Важно отметить, что хотя запах может быть неприятным, это абсолютно безопасное явление.

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