Итальянские власти выделили сумму в размере €4 миллионов на поддержку армянского населения, столкнувшегося с кризисом в Нагорном Карабахе, через итальянское отделение Красного Креста, сообщает ТАСС.

По информации, предоставленной МИДом Италии, эта инициатива направлена на предоставление гуманитарной помощи в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе и на поддержку десятков тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома и переехать в Армению.

Ранее армянские власти обратились к Еврокомиссии с запросом о соответствующей помощи.

По данным армянской стороны, количество вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха превысило 100 тысяч человек.