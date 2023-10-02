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Италия выделила €4 млн на помощь армянам из Нагорного Карабаха
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  • Опубликована сегодня в 2:21

Италия выделила €4 млн на помощь армянам из Нагорного Карабаха

Итальянские власти выделили сумму в размере €4 миллионов на поддержку армянского населения, столкнувшегося с кризисом в Нагорном Карабахе, через итальянское отделение Красного Креста, сообщает ТАСС.

По информации, предоставленной МИДом Италии, эта инициатива направлена на предоставление гуманитарной помощи в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе и на поддержку десятков тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома и переехать в Армению.

Ранее армянские власти обратились к Еврокомиссии с запросом о соответствующей помощи.

По данным армянской стороны, количество вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха превысило 100 тысяч человек.

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