Итальянские власти выделили сумму в размере €4 миллионов на поддержку армянского населения, столкнувшегося с кризисом в Нагорном Карабахе, через итальянское отделение Красного Креста, сообщает ТАСС.
По информации, предоставленной МИДом Италии, эта инициатива направлена на предоставление гуманитарной помощи в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе и на поддержку десятков тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома и переехать в Армению.
Ранее армянские власти обратились к Еврокомиссии с запросом о соответствующей помощи.
По данным армянской стороны, количество вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха превысило 100 тысяч человек.
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