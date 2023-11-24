"Сбер" при помощи ИИ прогнозирует выручку клиентов из малого бизнеса

Сбербанк, используя технологии искусственного интеллекта, внедрил систему прогнозирования годовой выручки клиентов среди предприятий малого бизнеса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя правления банка Анатолий Попов.

Новая модель машинного обучения анализирует различные параметры, включая финансовую отчетность, динамику оборотов, сферу деятельности, а также место и продолжительность ведения бизнеса. Этот инновационный подход позволяет банку более точно оценивать потенциал предприятий, предоставлять более релевантные услуги и адекватно определять лимиты по кредитам.

Разработанная командой "Сбераналитика" технология также предназначена для помощи бизнесу в выборе местоположения для открытия новых торговых точек. Она использует данные о транзакционной активности в торговой среде и географических параметрах для выделения наиболее перспективных локаций в городе.

Точность модели в прогнозировании товарооборота достигает 90%, и в 80% случаев выбранные локации позволяют бизнесу достичь запланированной эффективности.