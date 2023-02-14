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  • Опубликована сегодня в 22:01

Командир спецназа "Ахмат" в скором времени вернется в зону СВО

Апты Алаудинов, командир спецназа "Ахмат", замкомандующий вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР, скоро вернется в зону проведения специальной военной операции. Ранее он проходил стационарное лечение после попытки покушения, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

"Самочувствие у брата отличное, однако врачи рекомендуют завершить лечение. Самое главное - жизни боевого генерала ничего не угрожает. Совсем скоро Апты Аронович вернется в строй и будет радовать нас своими искрометными выступлениями и специфическим юмором"

Напомним, что 8 февраля адъютант Алаудинова получил конверт, который был полностью пропитан отравляющим веществом.

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