Ровер для сельского хозяйства разработан ставропольскими учеными

Ученые из Ставропольского государственного аграрного университета разработали многофункциональный ровер для сельского хозяйства, который может использоваться в различных условиях местности.

Самоходная платформа на колесном или гусеничном ходу была специально создана для быстрой адаптации под разные задачи, такие как внесение удобрений, обработка растений, хранение плодов и грузоперевозки. Планируется апробация ровера на сельскохозяйственных предприятиях Ставропольского края в 2024 году, сообщает ТАСС.