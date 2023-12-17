Ровер для сельского хозяйства разработан ставропольскими учеными

Ученые из Ставропольского государственного аграрного университета разработали многофункциональный ровер для сельского хозяйства, который может использоваться в различных условиях местности.
Самоходная платформа на колесном или гусеничном ходу была специально создана для быстрой адаптации под разные задачи, такие как внесение удобрений, обработка растений, хранение плодов и грузоперевозки. Планируется апробация ровера на сельскохозяйственных предприятиях Ставропольского края в 2024 году, сообщает ТАСС.
Ученые подтверждают пользу дополнительного сна в выходные
Дополнительный сон в выходные дни, согласно исследованию Китайского Нанкинского медицинского университета, действительно приносит заметную пользу здоровью.
В Канаде применили инновационный метод для передвижения исторического здания
В провинции Новая Шотландия в Канаде успешно передвинули отель, возведенный более 200 лет назад, весом 220 тонн, применяя необычный метод - специальное мыло. Городские власти решили переместить историческое здание, ранее располагавшееся в центре города, и для этого инженеры компании S Rushton Construction & House Moving Expert воспользовались мыльным веществом, покрыв здание и создав скользкую поверхность.
Сообщается о всплеске отзывов научных статей в 2023 году
Анализ, опубликованный в Nature, раскрывает тревожную динамику - более 10 тысяч научных статей были отозваны из журналов за 2023 год. Этот рост вызывает беспокойство, учитывая, что публикации считаются ключевым показателем успеха ученого.
Исследователи: опытные медитирующие способны вызывать кратковременную потерю сознания
Исследование, опубликованное в журнале Neuropsychologia, выяснило, что опытные медитирующие могут произвольно вызывать кратковременную потерю сознания. В тибетском буддизме это явление известно как "ниродха".