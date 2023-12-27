Президент Абхазии подписал новое соглашение о передаче России госдачи в Пицунде

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о ратификации нового соглашения о передаче России государственной дачи "Пицунда". Это решение вызвало протесты со стороны местной оппозиции. Согласно документу, подписанному 19 января 2022 года в Москве между правительствами Республики Абхазии и Российской Федерации, "Пицунда" переходит в собственность России, и в нем регламентируются условия использования объекта.

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что "Пицунда" ассоциируется местными жителями с президентом России Владимиром Путиным, который проводил здесь официальные встречи. Государственную дачу также посещал министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках рабочих визитов.

"Пицунда" расположена на территории более 180 гектаров и находилась в аренде у России согласно соглашению между кабинетом министров Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года.