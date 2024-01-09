Ученые нашли новый метод побороть старость организма

Новое открытие в области молекулярной биологии может изменить наше представление о процессах старения. Исследователи известного журнала Nature Aging опубликовали результаты своей работы, в которой они обнаружили, что неправильная передача сигнала кальция в митохондриях иммунных клеток может ускорить проявление старения организма.

Исследование показало, что с возрастом митохондрии в макрофагах теряют способность эффективно использовать кальций, что приводит к стремительному проявлению признаков старения. Однако ученые предполагают, что увеличение поглощения кальция клетками может помочь замедлить этот процесс и даже снять хроническое воспаление на молекулярном уровне.

Группа исследователей под руководством Бимала Десаи обнаружила, что макрофаги находятся во всех органах человеческого организма, включая мозг. Это означает, что возможно замедлить процессы старения даже на мозговом уровне, добавляя специальные препараты, которые улучшают усвоение кальция на клеточном уровне.

"Я думаю, что мы совершили ключевой прорыв в понимании молекулярных основ возрастного воспаления", — поделился Десаи. "Теперь нам нужны столь же амбициозные усилия, чтобы определить проводку, контролирующую этот митохондриальный процесс в различных типах макрофагов, а затем творчески манипулировать этой связью для биомедицинского воздействия", — добавил он.

Это открытие может иметь огромное значение для будущего медицины и биологии, открывая новые перспективы в борьбе со старением и возможно даже разработке новых методов лечения возрастных заболеваний.