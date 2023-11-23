Ученые из Университета Осаки раскрыли механизмы, протекающие в организме в процессе старения

Исследователи заявляют, что процесс старения на клеточном уровне связан с неспособностью организма удалять избыточные или поврежденные компоненты, а также патогены через механизм микроаутофагии.

Микроаутофагия — регулируемый процесс, в рамках которого клетки организма избавляются от поврежденных органелл (структурные компоненты клетки), дефективных белков и патогенов. Эти молекулы разлагаются в специальных внутриклеточных мембранных пузырьках, известных как лизосомы. Повреждение или недостаточная активность лизосом являются характерными признаками процессов старения и развития различных заболеваний, в основном нейродегенеративных.

Научные исследователи наценились на выяснение того, что помогает восстановлению этих внутриклеточных органоидов. Они сосредоточили внимание на сигнальном пути, известном как Hippo, который регулирует различные процессы, включая клеточный рост. Ученые вносили изменения в определенные компоненты пути Hippo в человеческих клетках и затем отслеживали, способны ли клетки реагировать на повреждение лизосом.

Было выяснено, что белок под названием серин-треонинкиназа 38 (STK38) играет ключевую роль в реакции на повреждение лизосом. Этот белок взаимодействует с эндосомальным сортировочным белковым комплексом, ответственным за транспортировку ферментов лизосом, разлагающих избыточные компоненты организма. Этот процесс имеет важное значение, поскольку представляет собой основной путь деградации поврежденных белков. Ученые также выяснили, что для запуска процесса восстановления лизосом требуется участие белков семейства GABARAPs, сообщает Правда.Ру.

В результате липидирования (специфического типа модификации) эти белки могут превращаться в одномембранные эндолизосомы, осуществляющие "очищение" клеток. Исследователи уверены, что их работа может помочь выявить методы воздействия на сигнальный путь Hippo, которые потенциально способны предотвратить старение клеток.