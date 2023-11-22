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EMBO Reports: старение связано с неспособностью клеток удалять патогены
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  • Опубликована сегодня в 0:52

EMBO Reports: старение связано с неспособностью клеток удалять патогены

Исследование ученых из Университета Осаки выявило, что процесс старения на клеточном уровне связан с неспособностью организма удалять ненужные или поврежденные компоненты, а также патогены в процессе микроаутофагии.

Микроаутофагия — это регулируемый процесс, в ходе которого клетки утилизируют поврежденные органеллы, дефективные белки и патогены внутриклеточных мембранных пузырьках — лизосомах.

Ученые обнаружили, что белок STK38, работая с эндосомальным сортировочным белковым комплексом, играет ключевую роль в реакции лизосомального повреждения. Этот процесс является важным для деградации поврежденных белков и может быть потенциальной мишенью для воздействия на сигнальный путь Hippo и предотвращения клеточного старения.

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