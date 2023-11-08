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Обнаружена главная иммунная молекула старения
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  • Опубликована сегодня в 16:19

Обнаружена главная иммунная молекула старения

Согласно исследованию иммунологов из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США), они обнаружили, что иммуномодулятор IM33, полученный из глии, играет важную роль в регулировании продолжительности жизни. Это открытие было опубликовано на портале Neuron, сообщает Planet-Today.Ru.

IM33 оказывает воздействие на состав кишечной микробиоты, активные формы кислорода (АФК) и регулирует сон через взаимодействие с кишечной бактерией Lactiplantibacillus plantarum.

В рамках экспериментов на мухах Drosophila и мышах ученые выявили, что старение связано с активацией IM33 у старых организмов. Дополнительные исследования показали, что уменьшение уровня IM33 в глии приводит к увеличению активных форм кислорода в кишечнике и изменению состава микробиоты, включая рост количества Lactiplantibacillus plantarum, что, в свою очередь, сокращает продолжительность жизни.

Кроме того, было выявлено, что дисбаланс микробиоты вызывает нарушения сна через активацию инсулин-продуцирующих клеток в головном мозге. Этот процесс связан с взаимодействием пептидогликана DAP-типа, производимого Lactiplantibacillus plantarum, с рецептором белка PGRP-LE. Таким образом, IM33 играет важную роль во взаимодействии глии, микробиоты и нейронов, связанным с нейровоспалением, дисбалансом микробиоты и нарушением сна в старших возрастах.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования молекулярных медиаторов этих процессов приведут к разработке инновационных стратегий для улучшения качества и продолжительности жизни. Это открытие открывает новые перспективы в области продления активного и здорового старения, а также в борьбе с возрастными заболеваниями.

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