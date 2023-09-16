В Африке образован "Альянс государств Сахеля" с участием Мали, Буркина-Фасо и Нигера

Военные лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера объявили о подписании хартии, учреждающей "Альянс государств Сахеля" (AES) в столице Мали, Бамако. Согласно сообщению министерских делегаций этих трех стран, основной целью альянса является создание системы коллективной обороны и взаимопомощи.

Президент временного правительства Мали, полковник Асими Гойта, отметил, что AES ставит своей задачей защиту суверенитета и территориальной целостности участников. Любая агрессия против одной или нескольких стран-членов будет рассматриваться как нападение на все участники альянса, что влечет за собой обязательство предоставить помощь, включая возможное применение силы для восстановления и обеспечения безопасности в альянсе контролируемых территориях.

Министр обороны Мали, Абдулай Диоп, добавил, что AES будет объединять военные и экономические ресурсы трех стран. Основным приоритетом альянса является борьба с терроризмом, что становится актуальным в свете региональных атак джихадистов на регион Липтако-Гурма, который граничит с Мали, Буркина-Фасо и Нигером.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) выразило требование к военным властям Нигера восстановить конституционный порядок и вернуть свергнутого президента Мохамеда Базума на посту главы государства. ЭКОВАС пригрозила вооруженным вмешательством и ввела экономические санкции против Нигера. Однако Буркина-Фасо и Мали считают военную операцию против Нигера незаконной и бессмысленной агрессией, а также обещали немедленный ответ на любую агрессию.

В связи с обострившейся ситуацией в Нигере, военный режим объявил приостановку деятельности международных организаций, неправительственных организаций и агентств ООН в военных "зонах операций" из-за обеспечения безопасности. Буркина-Фасо также заявила о намерении выслать военного атташе посольства Франции, обвиняя его в проведении "подрывной деятельности".