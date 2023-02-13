Брачный аферист из приморской колонии за обман "невест" на сайте знакомств получил дополнительно 11 лет колонии. Об этом сообщает УМВД по Хабаровскому краю.

По данным полиции, 43-летний житель Приморского края в течение двух лет, отбывая наказание в колонии за совершение особо тяжких преступлений, на популярном сайте знакомств выкладывал анкеты с предложениями серьезных отношений. Откликнувшимся хабаровчанкам он представлялся либо сотрудником спецслужб в отставке, либо офицером с боевым опытом.

После этого он просил выслать ему свои персональные данные, включая полные реквизиты банковских карт, пин-коды и пароли доступа в мобильные банковские сервисы. В финале женщинам предлагалось передать "жениху" крупную сумму наличных. Одной из своих жертв он объяснил это тем, что ездит в боевые командировки и в случае попадания в плен хочет быть уверенным, что будущая вторая половина его выкупит.

В общей сложности аферист обманул пять "невест" на общую сумму 10 млн рублей.