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  • Опубликована сегодня в 7:03

Брачному аферисту из приморской колонии дополнительно дали 11 лет

Брачный аферист из приморской колонии за обман "невест" на сайте знакомств получил дополнительно 11 лет колонии. Об этом сообщает УМВД по Хабаровскому краю.

По данным полиции, 43-летний житель Приморского края в течение двух лет, отбывая наказание в колонии за совершение особо тяжких преступлений, на популярном сайте знакомств выкладывал анкеты с предложениями серьезных отношений. Откликнувшимся хабаровчанкам он представлялся либо сотрудником спецслужб в отставке, либо офицером с боевым опытом.

После этого он просил выслать ему свои персональные данные, включая полные реквизиты банковских карт, пин-коды и пароли доступа в мобильные банковские сервисы. В финале женщинам предлагалось передать "жениху" крупную сумму наличных. Одной из своих жертв он объяснил это тем, что ездит в боевые командировки и в случае попадания в плен хочет быть уверенным, что будущая вторая половина его выкупит.

В общей сложности аферист обманул пять "невест" на общую сумму 10 млн рублей.

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