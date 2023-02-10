Украина не заинтересована в создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Об этом заявил представитель МИД России Алексей Полищук.
По его словам, Россия не ведет прямых переговоров с Украиной о создании "зоны защиты" вокруг Запорожской АЭС. Поэтому позиция киевского режима по данному вопросу известна лишь в самых общих чертах.
"На данный момент мы работаем по этому вопросу исключительно с секретариатом МАГАТЭ и непосредственно с главой агентства Рафаэлем Гросси", — сказал дипломат.
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