Переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС продвигаются сложно. Судя по всему, Киев в этом вопросе просто тянет время. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, до тех пор пока продолжаются консультации с МАГАТЭ, выносить в публичное пространство информацию о возможных параметрах зоны защиты Запорожской АЭС было бы неправильным. Переговорный процесс развивается не просто. Мы передали гендиректору агентства Рафаэлю Гросси наши предложения. Но, насколько знаем, Киев до сих пор не дал на них внятного ответа.