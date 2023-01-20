Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен развитием военного конфликта на Украине, который может привести к ядерной катастрофе.

"Ситуация вокруг Запорожья ухудшается с каждым днем. Поэтому я считаю, что сейчас как никогда важно и крайне необходимо принять меры по защите ядерного объекта", — заявил Гросси в интервью Fox News.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Она считается самой крупной по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.