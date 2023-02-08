По утверждениям ЦРУ, Китай якобы использует аэростаты для сбора данных о целом ряде государств. В том числе Японии и Индии. Об этом пишет Washington Post.

По информации издания, один из китайских аэв прошлом следил ростатов в течение нескольких лет барражировал у южного побережья Китая. Он собирал данных о военной инфраструктуре в странах, "представляющих новый стратегический интерес" для КНР. Речь идет о Японии, Индии, Вьетнаме, Филиппинах и Тайване.

Как отмечает источник газеты в разведывательном ведомстве, китайцы по сути взяли старую технологию и соединили ее с новейшими средствами наблюдения и связи.