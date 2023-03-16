Усиление мер безопасности в аэропортах Москвы создало сложности для авиакомпаний с обслуживанием самолетов.

В связи с активизацией террористических организаций на территории России во всех московских аэропортах ввели повышенные меры обеспечения безопасности.

Как отметили источники, доступ поставщиков оборудования и даже контролирующих органов в закрытые зоны теперь затруднен. Сами аэропорты тоже испытывают сложности, но отмечают, что пока и они, и авиаперевозчики смогли адаптироваться к новым условиям работы, передает "Коммерсант".