Из-за активных протестов в Израиле по поводу судебной реформы приостановлена работа аэропорта Бен-Гурион: это вынужденная мера национального профсоюза. Как пишет Haaretz, аэропорт не выполняет и не принимает рейсы.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог обратился к государственному парламенту с призывом остановить процесс принятия судебной реформы в стране на фоне протестов.

Стоит напомнить, что опубликованный законопроект, по мнению протестующих, ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей.