Из-за активных протестов в Израиле по поводу судебной реформы приостановлена работа аэропорта Бен-Гурион: это вынужденная мера национального профсоюза. Как пишет Haaretz, аэропорт не выполняет и не принимает рейсы.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог обратился к государственному парламенту с призывом остановить процесс принятия судебной реформы в стране на фоне протестов.
Стоит напомнить, что опубликованный законопроект, по мнению протестующих, ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей.
South China Morning Post: Европа ослаблена и занимает выжидательную позицию
Сближение России и Китая привело к созданию мощного кулака в противовес НАТО. Об этом пишет научный сотрудник Гонконгского университета Эндрю Шэн.
Суданцы провели митинг в поддержку ЧВК "Вагнер"
Жители города Хартум вышли на митинг, на котором выразили поддержку России и ЧВК "Вагнер". Массовое мероприятие состоялось в одном из районов столицы.
Более 100 учреждений культуры на левобережье Херсонской области отремонтируют в 2023 году
Все здания требуют как минимум поточного ремонта, а некоторые капитального
Уроженец Калининградской области попал в реанимацию после обрушения фасада в Петербурге
Мужчина из Калининградской области попал в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга после того, как ему на голову обрушились несколько кирпичей с фасада дома на набережной Мойки.