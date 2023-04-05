На протяжении девяти лет международный аэропорт Дубая признается самым загруженным в мире. об этом известно из отчета Международного совета аэропортов (Airports Council International, ACI).
Прошлогодний пассажиропоток аэропорта Дубая вырос на 127% по сравнению с 2021 годом и составил 66,07 млн человек. В четвертом квартале этот показатель достиг допандемийного уровня.
Вторым по загруженности аэропортом мира ACI признал лондонский Хитроу, через который в 2022 году прошли 58,24 млн пассажиров. В десятку рейтинга организации также вошли аэропорты Амстердама (52,46 млн), Парижа (51,76 млн), Стамбула (48,5 млн), Франкфурта (44,77 млн), Мадрида (36,23 млн), Дохи (35,7 млн), Сингапура (31,9 млн) и лондонский Гатвик (30,14 млн).
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